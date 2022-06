Baldini: “I bambini che ho visto ieri non cambieranno mai la loro fede calcistica”

"Senza fare il ruffiano, ho cercato di far capire alla squadra che finché non si riempiva lo stadio non stavamo facendo qualcosa di giusto. I tifosi ci saranno sempre. Domani se arriva una società più importante può portarsi via un giocatore ma questo non vale per il tifoso che nasce e muore con la stessa fede. I bambini che ho visto ieri tra 20 anni o 50 anni non cambieranno mai la loro fede calcistica. I protagonisti non siamo noi ma il popolo. Per la partita c'era una richiesta di 100mila biglietti. Ho saputo dei problemi per acquistare i biglietti. La gente viene a fare il tifo perché sa che è importante per farci vincere, sono loro che vanno ringraziati per averci messo il cuore. Se io devo fare una graduatoria vuol dire che mi metto a vedere chi è più bravo o meno bravo. Ieri sera ero fiducioso ed ho festeggiato osservando la gioia degli altri, come piace a me. Ho detto alla madre dei miei figli qualcosa che dopo 37 anni aveva un significato diverso. Lei è stata importante per aver cresciuto i miei figli, io con il carattere che ho non ci sono mai stato. Non sono mai andato ad un colloquio con gli insegnanti coi miei figli. Questa persona meritava cinque minuti per farle capire quanto fosse importante. Fare una classifica però non fa parte di me, voglio vivere le mie emozioni sapendo cosa siano amicizia e rispetto. C'è una parte di me brutta che devo cercare di soffocare. Quando trovo persone incompetenti o in malafede che usano una parola come se fosse uno strumento qualsiasi avrei fatto come gli indiani ed in una società civile non si può fare. Sono nato in un'osteria e contro l'ignoranza esiste solo l'indifferenza oppure affrontare l'asino col bastone. Son contento così, per quei cinque minuti veri dedicati a mia moglie"