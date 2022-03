Baldini: “Ho proposto una foto ai ragazzi. Subire gol al primo tiro? Ho la mia idea”

Al termine del match contro il Potenza, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, ha analizzato il 2-2 dell’”Alfredo Viviani”, nel corso della conferenza stampa post-partita

“Martedì sanno i ragazzi cosa ho proposto, ovvero gli ho fatto vedere una foto di mia figlia sullo schermo gigante. Io la vedo bellissima anche se è una ragazza disabile, sono stato fortunato di avere lei. Senza di lei sarei uno qualunque, io vedo lei bellissima come vedo i miei calciatori bellissimi. Io mi sto sbagliando, oppure son convinto che bastano gli allenamenti per creare la mentalità. Io voglio che il Palermo possa perdere, ma deve uscire a testa alta come ha fatto negli ultimi venti minuti. Non voglio che noi stiamo ad aspettare che capiti sempre qualcosa. Come mai prendiamo gol sempre a primo tiro in porta? Come mai siamo così sfortunati? Oggi il padre eterno mi ha detto vai tranquillo che pareggi, ma io sono contento per i tifosi che ci mettono cuore e passione. Ancora oggi ho dato una lezione a loro, di poter capire con chi hanno a che fare. Io sono venuto qui perché amo questo mestiere e voglio vincere per l'amore che io ho per la vostra città. Anche se non sono nato qua, io mi comporto come si comportano i veri signori siciliani che non c'entrano niente con gli atteggiamenti mafiosi. Io sono amico degli uomini che rispettano gli uomini. Vado a testa alta perché ho capito la cultura di questa città e voglio portarla sul campo. I nostri giocatori possono diventare più forti solo se capiscono cosa vuol dire indossare questa maglia che è il colore della passione. Chi mette la maglia rosanero deve mettere amore sul campo. Aspetto tattico e tecnico oggi vale poco, io ho dato la possibilità a tutti".