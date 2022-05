Baldini: “Gratificato dall’affetto, palermitani danno l’anima. Barbera sold out…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, a margine del successo maturato contro la Feralpisalò

0-3: è questo il risultato della sfida tra Feralpisalò e Palermo, andata in scena questa sera al "Turina" e valida per la semifinale di andata dei playoff di Serie C. A decidere le reti di Brunori, Floriano e Soleri, che permettono ai rosanero, di mettere una seria ipoteca sull'ultimo turno degli spareggi promozione. A commentare la brillante prestazione offerta dalla squadra è il tecnico della compagine siciliana, Silvio Baldini, intervenuto nella consueta conferenza stampa post gara.