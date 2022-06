Baldini: “Goduto ogni passaggio del turno, sempre creduto nella B”

Dopo tre anni di Purgatorio il Palermo torna in Serie B e lo fa al termine di una stagione lunga 46 partite, battendo il Padova di Oddo nella finale play-off di Serie C. A decidere un penalty trasformato da Brunori che fa esplodere i gioia i 35 mila tifosi del "Barbera", traghettando la squadra in serie cadetta. A parlare all'indomani della brillante prova offerta dai rosanero è il tecnico Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa.

"Santa Rosalia? Non ho bisogno di andarci tutti i giorni, la posso trovare anche qua che mi suggerisce cosa vuol dire vivere questo momento con voi. Il lavoro del giornalista è trasmettere quello che dico io ai tifosi. Poi ci saranno momenti in cui vorrò andare lì vicino a sentire quel vento in cui la Santa non la vedi ma la senti. Non è una cosa che posso programmare, la devo sentire. Il bisogno che c'ho non lo so, può essere che ci vado tra un'ora o tra venti giorni. Io ero talmente contento che avremmo vinto che mi godevo ogni passaggio del turno. Non volevo perdermi nell'angoscia. Non abbiamo mai fatto ritiro, ognuno ha dormito a casa propria, io ho mangiato a Mondello e sono stato in mezzo alla gente. Abbiamo ritrovato i ragazzi all'una e ci hanno fatto una sorpresa. Ho visto la commozione di tutti loro, io ho detto loro 'adesso cercate la felicità perché il risultato non conta, conta il bene che ci vuole questa gente'. Dispiace non aver segnato più gol, ironicamente la partita più facile è stata quella di ieri sera"