Baldini: “Giocheremo corti, fondamentale in un campo stretto. Catanzaro? Ho visto…”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rosanero Baldini, alla vigilia di Virtus Francavilla-Palermo, 29^a giornata di Serie C

Parola a Silvio Baldini . Il Palermo è reduce da una strepitosa vittoria contro la Turris , demolita con un netto 5-0 vendicando sia l'umiliazione della partita di Torre del Greco, sia la batosta di Foggia nella partita precedente. I rosanero non hanno recuperato al momento la ventiduesima giornata di campionato contro il Taranto al fine di preservare il manto verde dello stadio "Renzo Barbera" in vista del match del 24 marzo dell' Italia contro la Macedonia . Il Palermo si appresta ad affrontare la Virtus Francavilla che si è fatta perdonare dopo la sconfitta contro il Catania , battendo in casa la Fidelis Andria . Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Baldini alla vigilia del match del "Giovanni Paolo II" in programma sabato 26 febbraio alle ore 17.30:

"Doda è un ragazzo in gamba, che si è messo a disposizione e sta lavorando molto bene. Non avendo Crivello a disposizione lui si è messo anche a sinistra. Può fare anche questo ruolo. Il Palermo deve essere sempre corto, se riesci a farlo dai 16 ai 20 metri puoi avere un gioco importante. Più allarghi il campo più trovi difficoltà, con gli avversari che possono davvero farti male. In questo campo stretto è fondamentale essere compatti e corti, altrimenti è facile per loro trovare soluzioni di passaggio. Bisogna giocare come a Catanzaro, la migliore prestazione da quando sono qui. Sotto l'aspetto della compattezza e del palleggio abbiamo fatto molto bene in quell'occasione".