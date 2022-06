Baldini: “Giocatori del Palermo moriranno in campo domenica! Vittorie fuori casa…”

Le dichiarazioni post Padova-Palermo ai microfoni di Telenuovo del tecnico rosanero Silvio Baldini, gara vinta dai rosanero per 0-1

“I ragazzi hanno saputo lottare, soffrire. Sono felici, ora ce la godiamo. Da domani bisogna resterete e pensare che abbiamo perso. Domenica non possiamo permetterci di gestire. Davanti a 40 mila persone bisogna metterci tutto quello che abbiamo, poi si calerà il sipario. Sono sicuro che i giocatori del Palermo moriranno in campo domenica! Ce la siamo giocata, abbiamo cercato sempre di giocare senza pensare che stavamo vincendo. Le finali come diceva Nereo Rocco non si giocano ma si vincono, stasera dovevamo portare a casa una vittoria. Gli avversari vorranno giocarcela, e hanno diritto di giocarsi tutte le loro possibilità. Domenica bisogna morire sul campo. Anche con la Feralpi abbiamo vinto 0 a 3 e abbiamo cercato di resettare. Sempre meglio vincere che perdere, noi sappiamo che domenica a tutti i costi dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo e andare oltre. Abbiamo fatto la nostra partita, senza pensare che dovevamo gestire il risultato. Se una squadra fa sei vittorie fuori casa giocando contro squadre di questo livello dobbiamo dire a questi ragazzi bravi”