Baldini: “Gestione dei cambi? Contano gli equilibri di gara. Volpe, dico la mia”

Alla vigilia della sfida di ritorno Palermo-Virtus Entella, valida per le Final Four dei playoff di Serie C, il tecnico della formazione rosanero Silvio Baldini ha presentato in conferenza stampa la sfida contro la compagine ligure di Gennaro Volpe

Giornata di vigilia in casa Palermo, in vista del match di ritorno contro la Virtus Entella valido per il secondo turno Nazionale dei playoff Serie C, in programma domani alle 21.0o. In un "Barbera" praticamente sold out, a circa una settimana di distanza dal medesimo record già stabilito contro la Triestina, la formazione rosanero di De Rose e compagni si prepara alla sfida contro i liguri di capitan Pellizzer. A poco più di ventiquattro ore dal retour match delle Final Four promozione di Lega Pro, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, ha presentato la sfida alla formazione guidata da mister Gennaro Volpe. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa pre-gara dal coach nativo di Massa.

"I giocatori sono tutti impegnati, si danno tutti da fare e nessuno si tira indietro. Se c'è bisogno posso contare su chiunque. La gara è fatta di certi equilibri, siamo a un mini torneo e il valore del risultato è troppo importante. Diventa difficile cambiare, faccio le cose semplici. Poi se uno non è in grado di andare avanti viene sostituito da un altro che farà bene. Barbera pieno? Regalo troppo grande. La gente ti apprezza per quello che sei, non fare il lecchino è quello che più apprezzano i palermitani. L'amore per la maglia rosanero è davvero grande, lo stadio si riempirebbe ugualmente anche se ci fosse un altro allenatore. Sin da bambini il tifo è per il Palermo e magari a tanti tifosi fa piacere vedere che Baldini è un allenatore che vive in mezzo a loro. Non mi interessa quello che pensa Volpe, ognuno può esprimere il proprio parere. Non credo sia utile creare polemiche, dal suo punto di vista è giusto che dica ciò che pensa. Non credo che abbia offeso nessuno dicendo che l'Entella all'andata non avrebbe meritato di perdere".