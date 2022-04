Baldini: “Gare così come i playoff, Monopoli squadra forte. La classifica…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, pochi minuti prima del fischio d'inizio della gara tra i rosanero e il Monopoli

Big match della 36a giornata del girone C di Serie C , al "Vito Veneziani" in campo Monopoli e Palermo . I rosanero a caccia della terza vittoria consecutiva per inseguire il secondo posto, pugliesi per difendere la posizione. Pochi minuti prima del fischio d'inizio del match, il tecnico rosanero Silvio Baldini è intervenuto ai microfoni di RaiSport, di seguito le sue dichiarazioni:

"E' dura perché son tutte squadre competitive e che ci tengono a far bene. Bisogna dare tutto per non avere nessun rimpianto. Noi siamo una squadra che in casa ha sempre fatto bene, fuori abbiamo zoppicato. Le partite in cui sulla carta avremmo dovuto avere più difficoltà come contro l'Avellino abbiamo fatto bene. Il Monopoli è una squadra forte. Siamo lì, queste son gare come i play off. Bisogna cercare di fare bottino pieno perché la classifica è cortissima"