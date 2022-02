Baldini: “Gara importante, cerco risposte. Squadra in campo senza paura, Giron…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro la Virtus Francavilla

Archiviato l'ampio successo maturato contro la Turris, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare in trasferta la Virtus Francavilla . I rosanero, che non hanno disputato il turno di recupero di martedì scorso, sfideranno i biancazzurri alla Nuovarredo Arena nel match valido per la ventinovesima giornata di serie C. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara, dal tecnico della compagine siciliana Silvio Baldini.

"Una partita importante, con una squadra che ha cinque punti in più di noi, ma con una partita in più. Dobbiamo cercare di confrontarci al meglio con una realtà importante, che ha battuto Bari, Catanzaro e Avellino. La Virtus ha valori, gioco e un allenatore molto preparato. Se vogliamo ambire a qualcosa di importante bisogna dimostrare chi siamo, senza paura. Siamo alla ricerca di risposte che ci diano la possibilità di giocarci bene questo finale di stagione, andando poi a dare il meglio nei playoff. Sosta forzata? Se il loro allenatore pensa sia un vantaggio per noi è giusto così. Loro la vedono sotto questo punto di vista, ma a noi non cambia. Dobbiamo andare lì e dimostrare che aver riposato tre giorni in più sia stato un vantaggio. Per noi è certamente meglio, fosse stato al contrario avrei detto la stessa cosa. La Federazione ha imposto questo stop, non c'è certamente stata la volontà da parte del Palermo di non giocare questa partita. Giron? Domani sarà lui il titolare. È un ragazzo che si fa sempre trovare pronto, molto attento e che da quando sono qui è migliorato molto. Durante questi giorni ho fatto i miei doppi allenamenti, senza vedere nessuna partita del nostro girone".