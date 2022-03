Baldini: “Fuori gli attributi! Chi ha il muso lungo lasci il posto alla Primavera”

Le dichiarazioni del tecnico rosanero Silvio Baldini post Potenza-Palermo di Serie C pareggiata 2-2 grazie ai gol di Soleri e Brunori

"Negli allenamenti che facciamo abbiamo dimostrato di essere la squadra che fa più gol nei professionisti, in casa abbiamo subito pochissimi gol. In casa su azione abbiamo preso solo due gol. L'idea c'è, quello che non abbiamo capito è che a Palermo che non ci sono titolari e riserve. Accardi sa cosa vestire la maglia del Palermo e oggi è andato in panchina come fosse un titolare. Doda l'ho tolto perché alla fine del primo tempo aveva la diarrea ma lui era rientrato lo stesso in campo. Questi piccoli atteggiamenti io ve li dico per dirvi che questo tipo di mentalità ha portato il Palermo a cambiare allenatore. Il Palermo è una squadra che se non avesse cambiato atteggiamenti ci sarebbe l'allenatore di prima. L'aspetto caratteriale è determinato da alcuni tipi di situazione. Situazioni che non vanno nascoste. Anche io mi adeguo alla nuova comunicazione, questi giocatori devono tirare fuori gli attributi. Se hanno il muso lungo non si devono allenare, in quel caso prendiamo ragazzi dalla Primavera. L'atteggiamento è quello che conta più di tutto".