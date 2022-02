Baldini: “Francavilla gara non decisiva, convinto che faremo bene. Fella e Silipo…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, in vista della gara esterna dei rosanero contro la Virtus Francavilla

Archiviata la larga vittoria contro la Turris, il Palermo torna in campo dopo aver saltato il turno infrasettimanale di recupero. La compagine di Silvio Baldini si prepara all'ostica trasferta in Puglia, dove affronterà la VirtusFrancavilla rivelazione del girone C di Serie C. I biancoazzurri sono attualmente al terzo posto a quota 50 punti, solamente due lunghezze dietro al Catanzaro secondo, e reduci da una sola sconfitta nelle ultime undici gare. Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match, valido per la 29a giornata di Serie C e in programma alle 17.30, di seguito le sue dichiarazioni: