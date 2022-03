Baldini: “Formazione? Massolo riconfermato, Soleri in panchina. Accardi e Doda…”

Alla vigilia della sfida contro la Fidelis Andria, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, ha presentato il match valevole per la trentaduesima giornata del Girone C di Serie C, in programma mercoledì 16 marzo alle 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera"

Archiviato l'importantissimo succeso esterno di Avellino, il Palermo si proietta subito al match contro la Fidelis Andria, valido per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Alla vigilia della gara contro la formazione federiciana, in programma mercoledì 16 marzo alle 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera", il tecnico rosanero Silvio Baldini ha presentato in sede di conferenza stampa la sfida contro la compagine biancazzurra guidata da mister Vito Di Bari. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal coach ex Empoli e Carrarese.

"Filotto? Tutti abbiamo la voglia di fare una bella serie di vittorie, andando più in alto possibile in classifica. Abbiamo la convinzione di essere una squadra forte, che può fare bene contro tutti e che possiamo raggiungere un buon piazzamento. Allenamento differenziato per Buttaro? Sta bene, ma siccome ho tre terzini destri dovrò compiere una scelta tecnica, con Doda e Accardi in ballottaggio. Accardi è favorito, ma Doda si è allenato bene. Buttario ha bisogno di allenamenti ancora di forza, ma sarà in panchina e a disposizione. Eventualmente, se dovessi cambiare idea, lui sa già tutto e sarà pronto. Sto riconfermando Massolo in porta, gioca bene e sono soddisfatto. Ha fatto due interventi ad Avellino davvero buoni, e questo dimostra che il ragazzo ha grandi qualità. Fino all'ultimo momento non decido, guardo sempre l'allenamento. Se ci sono cose che poi non quadrano posso cambiare idea. L'orientamento è quello di inserire ancora Massolo. Soleri? Domani preferisco farlo partire dalla panchina, perché so quello che mi può dare. Conosco le sue qualità e sono consapevole che può spaccare la partita. Domani non deve esistere frenesia, deve esserci aggressività. L'Andria è una squadra che gioca, non fa solo rimessa, ha una sua identità. Bisogna essere feroci e aggressivi, inasprendo tutte le situazioni che loro potrebbero trovare. Ci sarà sempre il lancio lungo a cercare la punta, lo fare anch’io se giocassi contro il Palermo. noi dobbiamo essere preparati su queste giocate".