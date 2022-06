Baldini: “Floriano sta bene, cambio con Soleri programmato. Voglio vivere a Palermo”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Baldini dopo la vittoria all'Euganeo del Palermo contro il Padova, finale d'andata playoff di Serie C

Il guizzo di Roberto Floriano su assist di Nicola Valente ha deciso la finale d'andata dei playoff di Serie C . Una partita sofferta per i rosanero con tante occasioni da ambo le parti. Fotografia del match il salvataggio sulla linea in sforbiciata di Ivan Marconi . Il Palermo è riuscito a vincere tutte le partite disputate in trasferta nel minitorneo e dovrà essere pronto all'atto finale al "Renzo Barbera" in cui non ci sarà Samuele Damiani , assente per squalifica, così come Arlind Ajeti , tra le file del Padova . Queste le dichiarazioni post gara in conferenza stampa del tecnico rosanero Silvio Baldini :

"Floriano sostituito? Un cambio, quello con Soleri, che avevo già programmato. Si è allenato cinque giorni, senza fare la partita con la Feralpisalò, normale non potesse avere 90 minuti. Soleri è un giocatore importante, fresco e che ha delle giocate nelle gambe. Nei calci piazzati è stato fondamentale, avevamo bisogno di centimetri ed Edoardo ci ha dato una mano. Abbiamo giocato come fosse una gara secca, senza gestirci, peccato all'ultimo per non aver sfruttato delle ripartenze sul loro cambio modulo, sbagliando dei palloni filtranti, ma questo non conta. L'importante era vincere e pensare da domani che abbiamo perso. Se la penseremo così raggiungeremo il paradiso, anche davanti al nostro stadio. Io penso ad allenare la squadra, felicità e gioia in città la respiri ogni giorno. Non bisogna contenere nulla, solo gioire. Se avessi perso, cosa avrei dovuto dire? Io preferisco partire da uno a zero per me, giocando il ritorno in casa e facendo come stasera, pensando non di aver vinto ma di dover recuperare. Io voglio continuare a vivere Palermo, per cultura e rispetto che c'è, mi accontento di questo. Progetti futuri verranno eventualmente dopo".