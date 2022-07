Baldini: “Floriano? Mi hanno detto che ci raggiungerà. Spiace per Pelagotti e Odjer”

Il giorno dopo l'arrivo della squadra e dello staff del Palermo all'hotel Casena dei Colli, alloggio scelto dal club rosanero per il ritiro dell'estate 2022, il tecnico Silvio Baldini ha tenuto una conferenza stampa. Con una squadra ancora da rimodernare, tra cessioni, rinnovi e possibili nuovi arrivi, il mister nativo di Massa ripartirà comunque dal calore della città che tanto ha offerto ai rosa nella cavalcata dei playoff. Queste le dichiarazioni di Baldini in sala stampa:

"L’affiatamento del gruppo è una componente fondamentale. Vedi l’Italia del 1982 o quella che ha vinto l’Europeo. Nel 2006 è stato scelto anche il gruppo rispetto al singolo. Il PSG non ha vinto con i singoli, ma con il gruppo. Broh e Peretti? Manuel lo conosco, è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità. Broh si è guadagnato la Serie B sul campo, non partono indietro ma alla pari degli altri. Durante il nostro percorso verranno valutati e vedremo se potranno essere importanti per noi. Floriano? Spero che lui possa firmare, e che ci possa raggiungere. Ai playoff è stato determinante da quello che mi hanno detto sembra che o domani o dopodomani possa raggiungerci. Noi vogliamo confermare questo giocatore nonostante l’età. Pelagotti e Odjer?La società ha fatto una scelta, di lasciare liberi questi ragazzi. Dispiace però abbiamo tirato una riga, questi due ragazzi non rinnoveranno il contratto”