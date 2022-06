Baldini: “Festeggiato con i tifosi a Mondello. Serie B? Conta il percorso”

"L'80% degli allenatori pensano al risultato e all'ingaggio. Pensano alla prossima squadra che offre di più. Vogliono solo materializzare allo stesso modo. I calciatori invece pensano "gioco o non gioco?". Io invece voglio far capire che ogni minuto è importante. Ieri notte abbiamo fatto il bagno a Mondello coi tifosi e siamo andati al bar. Alcuni giocatori mi hanno detto di aver imparato più in questi sei mesi che in tutta la carriera. Questo per me vale più di ogni trofeo. Questi pensieri vengono gratificati quando si vince ma se avessimo perso nessuno ci avrebbe elogiato. Quello che perde non è un cretino. Nel calcio si cerca non una base ma chi è qualitativamente più tecnico. I giornalisti quando mi criticano cercano anche di migliorarmi ma a volte vanno a ferire l'animo di una persona. Non c'è un risultato da verificare ma un percorso. Se il risultato non c'è, il giudizio è diverso. Questo è un problema della nostra società, della politica dell'orticello in cui ognuno vede il proprio. Se non c'è meritocrazia cosa si produce? Persone ignoranti. Se uno è una persona di cultura non vuole aiuto per cercarsi spazio e sarà una persona migliore. Alla fine la politica cos'è? Uomini né di destra né di sinistra che si appellano alla storia ma che cercano interessi personali. Come la guerra tra Russia e Ucraina, si parla di interessi economici ma non conosco bene la storia in questo caso. Inutile mandare mediatori per fare relazioni ipocrite. Le guerre nascono perché c'è l'ignoranza creata da chi vuole fare ricchezza"