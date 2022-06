Baldini: “Fella ha sofferto molto, decisivo nei playoff. A Brunori dissi questo…”

Il Palermo torna in Serie B dopo tre anni di assenza, grazie alla vittoria conquistata dai rosanero ai danni del Padova di Massimo Oddo, uscito sconfitto in entrambi i confronti per 1-0. Decisivo Roberto Floriano in quel dello stadio Euganeo. Al Renzo Barbera a regalare la gioia della promozione, ci ha pensato il solito Matteo Brunori dal dischetto. In merito al ritorno in cadetteria, il tecnico Silvio Baldini si è espresso ai microfoni della conferenza stampa: