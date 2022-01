Baldini: “Felici? Arrivo perfetto. I tifosi vogliono i risultati, portano entusiasmo”

Le parole del tecnico del Palermo Silvio Baldini, in merito alla ripresa del campionato di Serie C e della sua nuova avventura in rosanero.

Parola a Silvio Baldini. Il neo allenatore del Palermo, dopo la presentazione alla stampa e i primi allenamenti, si prepara a tornare finalmente sulla panchina rosanero per un match ufficiale. Per ritrovare il pubblico del 'Renzo Barbera' dovrà aspettare ancora qualche settimana, ma nel frattempo il primo Palermo del Baldini 2.0 scenderà in campo al 'Ceravolo' di Catanzaro, alla ripresa del campionato di Serie C nel posticipo di lunedì 24. Una seconda prima volta per il tecnico ex Empoli, che intervistato ai microfoni di TGS Studio Stadio si è concentrato in particolar modo sul suo ritorno nel capoluogo siciliano e sulle emozioni annesse alla sua nuova esperienza alla guida del Palermo.

"Felici? Ha fatto tutti gli allenamenti. Conosce la città, i compagni. E' un acquisto perfetto. A gennaio bisogna prendere giocatori che abbiano queste caratteristiche. Infortuni? Quando lo abbiamo acquistato ci siamo ben informati con persone che hanno garantito che il ragazzo ha recuperato. La preoccupazione non deve essere un problema, bisogna trovare soluzioni. Bisogna dare al ragazzo gli strumenti per cercare di trovare il meglio di sé. L'obiettivo del Palermo non deve essere posto in termini di classifica bensì riuscire a fare un percorso che riesca a rispecchiare il nostro potenziale. Se il nostro potenziale è da 10, dobbiamo esprimere un 10. Il problema sono le interferenze e vanno limitate. La vita dell'atleta è vivere il tuo mestiere che ti fa sentire realizzato. Parlare di numeri è voler parlare di scuse. Io cerco di metterci tutto, noi dobbiamo cercare di trovare il potenziale nei giocatori e farglielo esprimere. E' fondamentale che i dirigenti mettano i ragazzi nelle condizioni. I tifosi hanno bisogno di risultati, se tu vinci allora l'entusiasmo esplode. Il tifoso ha bisogno della vittoria e che la sua squadra abbia una certa padronanza. Quello che tutti si aspettano dal Palermo è questo: il risultato".