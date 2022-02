Baldini: “Fare risultato per i tifosi. Gol Juve Stabia? Non c’era fallo. Zeman…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, in vista della gara infrasettimanale dei rosanero contro il Foggia

"Zeman? E' una persona che ha fatto la storia del calcio in Italia, lungi da me fare un paragone con lui. Io alleno il Palermo e cerco di fare del mio meglio vedendo la partita non come una sfida ma come una possibilità di superare quest'esame per avere più autostima e più fiducia della nostra gente perché se giochiamo come contro la Juve Stabia riusciremo a portare più gente allo stadio. Gli allenatori e i giocatori passano, i tifosi rimangono per tutta la loro vita. I ragazzi hanno saputo interpretare la gara in due modi. Quando c'era anche Giron in campo era in una posizione molto avanzata e questo ci permetteva di non dare punti di riferimento agli avversari. In dieci i nostri esterni non potevano giocare così altri, dovevamo far densità per recuperare palla. I ragazzi sono stati eccezionali e infatti avremmo potuto fare anche il quarto gol. Il gol della Juve Stabia anche se ininfluente mi dispiace, c'era il fallo di Eusepi su Crivello e non viceversa"