Baldini: “Entella? Ha perso con le retrocesse pur spendendo più di Padova e Reggiana”

Silvio Baldini, tecnico rosanero, presenta la gara d'andata del secondo turno della fase nazionale playoff tra Virtus Entella e Palermo

Dopo la sofferta qualificazione contro la Triestina , il Palermo prosegue il proprio cammino nei playoff di Serie C . L'ultimo ostacolo prima delle final four si chiama Virtus Entella , formazione allenata da Gennaro Volpe che ha recuperato lo svantaggio contro il Foggia eliminando i rossoneri. Assenze pesanti a centrocampo da ambo le parti, poiché per i rosanero è squalificato il capitano De Rose , mentre per i liguri gli indisponibili sono Dessena e Schenetti . Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Silvio Baldini :

"L'Entella ha speso più della Reggiana e del Palermo, volevano cercare di salire subito. Loro hanno perso quattro a zero a Montevarchi, hanno perso col Grossetto che è poi retrocesso. I soldi in campo non contano, contano le persone. L'Entella ha dei giocatori di lusso per la categoria, il loro modulo è stato il 4-3-1-2 o 4-3-2-1, a me quello che mi interessa è che la mia squadra debba avere la personalità di fare le cose in relazione alle nostre caratteristiche. Io sono venuto a Palermo cercando di dare alla squadre delle idee che sono collegate al modulo e alle emozioni che significa cercare di vincere o di perdere tutti insieme. Dobbiamo prendere le vittorie per aiutarci a dare ancora di più nelle partite seguenti. Ho sempre legato il discorso tattico a quello emozionale, per me quando siamo andati a Santa Rosalia lo abbiamo fatto per immedesimarci nella cultura della città. Questa è una città in cui quando le persone sono povere si attaccano alla speranza e alla fede. Anche nel calcio ci sono persone che pensano che la fede sia importante, e io faccio parte di questo gruppo".