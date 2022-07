Baldini, ecco il libro con Nicola Colonnata e Lele Adani: arriva ‘Il Calcio Vincente’

Silvio Baldini e Nicola Colonnata insieme con una nuova avventura, Il Calcio Vincente. L'ormai ex allenatore del Palermo e il mental coach che ha aiutato De Rose e compagni a raggiungere la promozione in Serie B nella passata stagione, hanno nuovamente riunito le forze per scrivere e pubblicare un libro fatto di storie, aneddoti e sogni. Un filo conduttore, quello tracciato da Baldini, Colonnata e da tutto lo staff del tecnico toscano durante il percorso che ha portato la compagine rosanero a tornare nel calcio dei grani dopo anni di assenza.