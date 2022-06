Baldini: “Domani ultimo passo per regalare gioia ai palermitani. La formazione…”

Parola a Silvio Baldini . Il tecnico rosanero ha presentato in conferenza stampa la finale dei playoff di Serie C contro il Padova , in programma domani 12 giugno alle 21:15. Reduci dalla vittoria maturata all'Euganeo, i rosanero affrontano un Padova obbligato a vincere davanti i 30.000 del "Renzo Barbera", nuovamente sold-out come avvenuto nelle precedenti gare degli spareggi verso la Serie B . Di seguito le dichiarazioni di Baldini:

"Formazione? Cambiamenti non ce ne saranno. Saranno gli stessi a giocare questa finale, sono quelli che hanno dato garanzie. Il lavoro ti deve dare conforto che va al di là del risultato. Non dobbiamo aver paura di niente, dobbiamo avere il coraggio di dare libertà a tutto quello che abbiamo dentro per regalare una gioia al popolo palermitano pur sapendo che ci sono degli avversari. Speriamo possa accadere anche domani, a volte nella vita una persona passa col semaforo verde e c'è un pazzo che passa col rosso e ti fa fare una brutta fine. Io cerco di stare attento anche col verde, so che può succedere qualsiasi cosa domani ma voglio pensare che i miei giocatori domani faranno l'ultimo passo per regalare questa gioia al popolo palermitano".