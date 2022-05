Baldini: “Dobbiamo mettere la faccia in campo per i 35 mila. Perrotta o Somma dal 1′”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro la FeralpiSalò

Archiviato il match di andata della semifinale dei Playoff di Serie C , il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la FeralpiSalò nel secondo confronto in programma domani sera al "Renzo Barbera". Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa.

"Quello che farà la FeralpiSalò non lo so. Loro hanno diritto di presentarsi qua con qualunque spirito. A me interessa che noi non ci culleremo, dobbiamo mettere la faccia in campo perché ci sono 35 mila persone che vogliono vedere questo. Tramite le nostre prestazioni anche loro sentono il sogno avvicinarsi. Noi abbiamo lavorato nella maniera giusta, sarà una partita equilibrata ma noi cercheremo di sfruttare anche il fattore campo. Io non mi sono mai interessato di ciò che pensano gli altri. Io mi sono posto degli obiettivi. Cosa posso fare per migliorare la mia squadra? Proporre un lavoro consono a quello che possono esprimere sul campo al meglio. E' come dare a uno studente dei libri idonei ad un esame che deve fare. E' importante mettere in condizione i ragazzi per farli esprimere al meglio. C'è chi prima ti dava per morto, ora magari dicono che al 90% vinciamo noi. Sono tutte battute che io leggo sul telefonino ma io cerco di non farmi condizionare e di non mettere nella mia testa queste cose perché altrimenti darei ai miei giocatori della superficialità che poi si va a pagare sul campo. Io cerco di leggere dei pensieri di persone che hanno fatto la storia e che ti possono aiutare in mezzo a cose che ti danno fastidio. Resto focalizzato sul nostro obiettivo. Perrotta o Somma al posto di Lancini".