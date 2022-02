Baldini: “Dobbiamo essere propositivi, si devono gestire le emozioni. Modulo…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, intervenuto al termine della gara tra i rosanero e l'ACR Messina

"In tutti i moduli ci sono giocatori che si esprimono meglio e rendono di più. Se il Palermo vuole davvero fare qualcosa di importante deve essere una squadra propositiva, che quando cerca di offendere punti su principi basilari come ampiezza e profondità, ma soprattutto il movimento. Possiamo giocare anche con altri moduli, non è questo il problema. Il Palermo in questo momento ha bisogno di gestire le sue emozioni. Nel momento in cui vai in difficoltà possono venire fuori caratteristiche di altri giocatori che interpretano diversi ruoli. Io sono qui per aiutare, e se posso devo fare capire che in attacco il pallone va sempre giocato in un certo modo, con i giocatori che attaccano lo spazio. Se manca questo, è difficile creare palle gol".