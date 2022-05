Baldini: “Diffidati? A risultato chiuso tuteleremo certi giocatori. Sul turnover…”

Queste le dichiarazioni in sala stampa di Baldini, tecnico rosanero, alla vigilia di Palermo-Feralpisalò, ritorno della semifinale playoff

Il Palermo si prepara a fare l'ultimo passo verso la finale dei playoff di Serie C . Dopo la straordinaria vittoria allo stadio "Lino Turina" per 0-3, le possibilità di passaggio del turno per i rosanero sono cresciute esponenzialmente. Oltre a tornare a vincere anche tra le mura amiche del "Renzo Barbera", il Palermo dovrà anche cercare di evitare di accumulare ulteriori cartellini gialli, ricordando che la lista dei diffidati non è breve e ben undici calciatori rosanero rischiano di ricevere una squalifica per la finale, tra questi i big Brunori, Valente, De Rose e Marconi. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini alla vigilia del match di ritorno contro la Feralpisalò in programma al "Barbera" alle ore 20.30:

"Turnover? Dipende cosa vuol dire gestire. A Salò avevamo un giorno in meno di recupero, ma nonostante questo abbiamo fatto una prestazione maiuscola. Questo è un torneo, non un campionato. La forza interiore sapendo che l'obiettivo è vicino non ti fa sentire la fatica. Si recupera velocemente, i ragazzi si curano, mangiano e dormono bene. In campionato è diverso, un giocatore prende un caffè di più o dorme un'ora in meno. I tempi di recupero si sono abbreviati, siamo alla fine e i ragazzi pur di raggiungere il nostro sogno rinunciano a qualcosa. Se in allenamento io vedo un giocatore che va più piano ne scelgo un altro. Capitolo diffide? Certamente è come la partita di Bari. Se per caso la partita si mette bene per noi certi giocatori andranno tutelati. Bisognerà far qualcosa per evitare di prendere ammonizioni banali".