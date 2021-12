Baldini: “Devo aiutare la squadra, continuità fondamentale. Valente? Parlato con lui”

Le parole del neo tecnico del Palermo che si è presentato in conferenza stampa nella giornata odierna

"Devo cercare di aiutare la squadra, capendo di cosa i giocatori hanno bisogno. Ci dovremmo adattare l'un l'altro a vicenda, ma se fai fare delle cose ai giocatori delle quali non sono convinti non rendono di certo al meglio. Devo far capire che serve continuità, anche fuori casa. I calciatori non sono stupidi, se si accorgono che il lavoro che proponi ti migliora loro ti seguono. Io da Valente ho ricevuto solo gli auguri di Natale, come ogni anno. Non l'ho sentito per altro, gli ho detto soltanto che ci saremmo visti a breve".