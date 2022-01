Baldini: “Denaro? Ha danneggiato la mia carriera. Valdifiori? Parlo solo del Palermo”

Intervistato da TGS, il nuovo allenatore del Palermo Silvio Baldini ha analizzato la situazione attuale in casa rosanero

Prende forma il nuovo Palermo di Silvio Baldini che dopo diciotto anni è tornato sulla panchina dei rosanero. Il tecnico nativo di Massa ha dato un importante contributo alla storia dell'Empoli Calcio, formando grandi calciatori come Tavano , Maccarone e Di Natale tra i tanti. I tifosi palermitani si chiedono se, grazie alla guida del nuovo tecnico, anche gli attuali attaccanti presenti in rosa possano seguire le orme dei campioni precedentemente elencati. Intervistato nel corso del format di approfondimento sportivo TGS Studio Stadio, in onda su TGS, Baldini ha analizzato gli argomenti d’attualità in casa Palermo , quali le condizioni della propria squadra, dettate anche dal lungo stop causato dai recenti casi di positività al Covid-19 e sul calciomercato. Di seguito le dichiarazioni del nuovo tecnico rosanero:

"Noi anche durante pranzi e allenamenti usavamo mascherine. La maggior parte hanno la terza dose... e con questa hanno preso il virus. Luperini? Lo vedo in entrambe le maniere. Il trequartista può essere una mezz'ala che ha il senso del gol o un giocatore fantasista che può trovare soluzione lui stesso. Quando ho firmato con il Palermo, mi hanno fatto notare la differenza tra rendimento casalingo ed esterno. Io ho risposto presentando al club il mental coach. Lui è in grado di aiutare le persone facendo aumentare l'autostima in modo da far capire quanto la loro mente può condizionare la loro prestazione. Il Palermo mi paga, a differenza della Carrarese (ride n.d.r). La mia carriera di allenatore è stata danneggiata dal denaro. Ti fa perdere il feeling con la musa. Non riesci più a tirare fuori la parte creativa di te stesso. Primo ingaggio a Palermo veramente importante ma mi ha tolto la passione viscerale per questo sport. La fede di una persona la misuri se sei sempre lo stesso indipendentemente da dove ti trovi. Piatto preferito della cucina palermitana? Mi piace tutta, qua la roba è buona. Gli spaghetti con le sarde o con ricci, sono cose che mi piacciono moltissimo. Valdifiori svincolato? Lui è un ragazzo che ha debuttato con me in Serie B ad Empoli. E' un giocatore molto valido, ma io voglio parlare solo dei giocatori del Palermo. Devo dare tutto me stesso a chi sono i giocatori del Palermo. E' un ragazzo che ha fatto un'ottima carriera".