Baldini: “Damiani sa fare la differenza. Non ci sono titolari o riserve, Soleri…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, in vista della gara infrasettimanale dei rosanero contro il Foggia

Archiviata la vittoria casalinga con la Juve Stabia , il Palermo si prepara all'imminente match contro il Foggia di Zdenek Zeman , match valido per la 27a giornata del girone C di Serie C . I rosanero sono reduci da cinque risultati positivi, due vittorie e tre pareggi, dall'avvicendamento in panchina di Silvio Baldini , che ha sostituito l'esonerato Giacomo Filippi . Di seguito le parole di Baldini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i rossoneri:

"Damiani? Non ha problemi ad integrarsi nei meccanismi, conosce come lavoro e cosa ricerco quando alleno. Il problema di Damiani è che quest'anno non ha mai giocato, ha avuto un problema alla caviglia, ora sta bene ma secondo me ancora non abbiamo visto il Damiani che fa la differenza. Abbiamo visto un buon giocatore diligente ma siccome io lo conosco bene da lui pretendo il massimo. Turnover? Io sono per il turnover quando i giocatori hanno dei problemi, quando li hanno preferisco non rischiare e farli partire dalla panchina. Io non voglio far distinzioni tra titolari e riserve, tutti devono essere utili e Soleri è la perfetta dimostrazione. Noi siamo un gruppo e sappiamo che tutti dobbiamo portare un grande contributo alla squadra e ai tifosi. Loro son tutti ragazzi titolari perché fin qui mi hanno dimostrato di essere bravi ad applicarsi in quello che io chiedo. Mi auguro che domani chiunque giocherà sappia cogliere quest'occasione per farci svoltare definitivamente in campionato"