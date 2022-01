Baldini: “Damiani nel Palermo può giocare in ogni zona. Il paragone con Corini…”

Alla vigilia del match, Palermo-Monterosi, valevole per la 24ª giornata del girone C di Serie C, il tecnico rosanero, Silvio Baldini, ha presentato in sede di conferenza stampa il match in programma domenica 30 gennaio 2022 alle 17.30, al "Barbera"

Palermo-Monterosi Tuscia, siamo alla vigilia del match valevole per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, in programma allo Stadio "Renzo Barbera", domenica 30 gennaio 2022 alle ore 17.30. Il tecnico rosanero Silvio Baldini ha tenuto la conferenza stampa in preparazione del match contro i laziali, con la propria compagine reduce dal pareggio a reti bianche della scorsa domenica al “Ceravolo” contro il Catanzaro. In questa partita ha trovato il proprio esordio da subentrato Samuele Damiani, centrocampista pupillo del tecnico di Massa ai tempi della Carrarese. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Baldini in vista della gara contro la compagine gestita da Minichini, attualmente quattordicesima in classifica nel girone C di Lega Pro.

"La squadra secondo me ha fatto una grande prestazione aCatanzaro. Non bisogna dimenticarsi il valore dell'avversario. Soprattutto fuori casa dove il Palermo mi dicevano che aveva dimostrato grandi lacune. Se noi riportiamo questa prestazione sul nostro campo io credo che le possibilità di far gol saranno tante. Calciomercato? Io sono venuto e per me è stato già un grande regalo sedermi sulla panchina del Palermo. Ho accettato tutto, anche le difficoltà che sarebbero sorte. Io sono felice e voglio essere capace di trasmettere ai ragazzi che i veri avversari siamo noi stessi. Se riusciamo a migliorarci il Palermo non ha bisogno di acquisti. Io voglio essere considerato come un tifoso del Palermo che ha la possibilità di allenare la squadra della sua città. La prestazione di Catanzaro dimostra quanto questi ragazzi siano stati bravi a cambiare atteggiamento. Damiani può giocare in tutti i ruoli del campo. De Rose, Dall'Oglio, Odjer sono veramente bravi. Quando si allenano bene, sarà difficile fare delle scelte. Chiunque giocherà ci porterà quantità e qualità. Paragone Damiani-Corini? Eugenio alla sua epoca aveva già una certa maturità, auguro a Damiani di diventare ancora più bravo. Dobbiamo cercare di superare quel livello di Corini che ha partecipato in modo attivo alla storia del Palermo".