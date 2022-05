Baldini: “Cultura e tradizione della città. A Palermo per un motivo. I playoff…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Silvio Baldini, circa i playoff di Serie C durante la visita al santuario di Santa Rosalia

“Giocare a calcio non significa solamente fare le partite e segnare un gol in più, ma anche partecipare alle cultura e alle tradizioni della città. Se uno sente su sé stesso questa responsabilità sa che quando va in campo c’è gente che soffre o gioisce in base a come vanno le cose. Io sono arrivato ad allenare nuovamente il Palermo perché quando venivo al santuario sentivo questa voce che mi diceva ‘non è finita’. Ho dimostrato d’aver fede e dopo 18 anni sono tornato, conosco Santa Rosalia. Non le chiederò una mano per i playoff, i santi non si possono usare per avere dei favori personali per una partita di calcio. Vedo benissimo la squadra, i ragazzi sono in forma, stanno molto bene. Ora bisogna giocare e dimostrarlo sul campo”.