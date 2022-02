Baldini: “Credo nei playoff, atteggiamento fondamentale. Francavilla? Sarà battaglia”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini

"Francavilla? Sarà una battaglia, sul piano dell'agonismo soprattutto. Io credo nei playoff, se arrivi decimo non hai vantaggi ma se sei una squadra che sa quello che vuole e gioca in un certo modo, capendo che il lavoro quotidiano ti fa crescere, puoi anche vincere tutte le partite. Se cerchi di addormentare il gioco, o di creare soluzioni individuali puoi anche uscire alla prima partita. Io sono arrivato e ho trovato un gruppo di giocatori formidabile e dopo un mese esatto devo dire grazie ai ragazzi. Se tu queste partite non le giochi con una certa intensità queste partite si fanno difficili. Sono le emozioni che portano le squadre a giocare in un modo o in un altro, non i moduli o gli schemi. Anche contro Messina e Campobasso sono sicuro che se avessimo avuto questo atteggiamento le cose sarebbero andate diversamente. Soleri? Quando uno gioca deve pensare di cercare la migliore soluzione possibile in campo. Ha meritato questo gol, è un ragazzo che ci mette sempre il cuore. La sua assenza non dovrà essere un alibi, certamente ci mancherà ma abbiamo altri giocatori in grado di fare la differenza dalla panchina".