Baldini: “Considerando le ultime partite non si può pensare a dei play-off positivi”

Il tecnico Silvio Baldini commenta così il pareggio del Palermo contro la Paganese per 2-2. Terzo pari consecutivo per i rosanero in Serie C

"Penso alla partita, non alla classifica, ma spero ovviamente che si arrivi più in alto possibile. L'importante è arrivare ai playoff con gambe e testa giusta. Se manca una di queste due cose diventa difficile, serve la convinzione che con le nostre armi si possa venire a capo di partite complesse. Abbiamo creato non come nelle altre partite, ma qualcosa abbiamo fatto. Non era un campo semplice, con loro molto agguerriti. Questa partita nascondeva di certo delle insidie, peccato per i gol subiti da episodi e non da giocate loro. Dispiace sempre per quel 3-1, purtroppo è successo, bisogna andare avanti. Se analizziamo la condizione in vista dei playoff in base alle ultime partite certamente non si possono avere sensazioni positive. Il calcio però è fatto di episodi, e se questi girano tutto può andare diversamente. I ragazzi si allenano bene, e quando applicano quello che fanno in settimana in partita fanno ancora meglio. Questa partita non era semplice, nonostante la classifica. La nostra squadra mi dà l'impressione che se gioca contro una squadra forte e ha mentalità giusta non abbiamo paura di nessuno. Al di là della speranza, io mi baso su ciò che vedo in allenamento".