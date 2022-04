Baldini: “Col Monopoli gara da playoff, non possiamo sbagliare. Floriano non ci sarà”

Queste le dichiarazioni del tecnico rosanero Baldini alla vigilia di Monopoli-Palermo in programma sabato 9 aprile alle 14.30 al "Veneziani"

Giunti alla vigilia di una partita che rappresenta un vero e proprio crocevia per la stagione del Palermo , il tecnico Silvio Baldini si è negativizzato dal Covid-19 e sarà presente per guidare i rosanero nella delicatissima trasferta di Monopoli . I siciliani sono reduci dal doppio successo nel giro di pochi giorni contro Taranto e Picerno , mentre i biancoverdi hanno perso il derby proprio contro la formazione di Laterza per 2-0. La lotta per il secondo posto del girone C di Serie C passerà anche dal "Veneziani" nella gara in programma questo sabato alle ore 14.30. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Baldini:

"Domani è una partita da playoff, siamo consapevoli di questo. Con queste due vittorie in casa contro Taranto e Picerno la fiducia è stata ritrovata. Sarà una partita maschia col Monopoli. A tre partite dalla fine non ci si può permettere di perdere dei colpi. Secondo me il Palermo deve andare per la sua strada, deve giocare la partita in base alle nostre caratteristiche. Dobbiamo stare corti e alti per recuperare più palloni possibili per andare a far gol. Dobbiamo rimanere aggressivi in modo da togliere a loro qualsiasi iniziativa. Durante la partita la squadra deve essere brava nei momenti di stanchezza di aspettare portando densità. Dobbiamo esser bravi a saper mettere in campo le nostre caratteristiche nel momento opportuno. Floriano è rimasto a casa, ieri sera ha avuto la febbre a 38. Oggi sta meglio, ma ha avuto una forte dissenteria. In funzione della prossima partita abbiamo deciso di farlo riposare in maniera da farlo tornare al campo lunedì".