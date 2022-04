Baldini: “City interessato? Porta entusiasmo. Tutto su condizioni di Buttaro-Massolo”

Le parole del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, al termine dell’amichevole contro la Primavera rosanero

8-1: è questo il risultato della sfida tra il Palermo e la primavera rosanero. Ad andare in rete Brunori (doppietta), Crivello, Silipo, Floriano, Soleri (doppietta) e Damiani. A parlare al termine dell’amichevole è il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa.

“Buttaro si è fermato in tempo, invece Massolo ha avuto solo una grossa botta in testa”.

“Interessamento degli sceicchi? Non ne so nulla, ma porta entusiasmo e questo ci fa piacere. Con i playoff vicini abbiamo bisogno del nostro popolo. Bari? Partita che ha le sue insidie, penso solo a quella, il pari non ci serve. Quarti o secondi? Ciò che ci capiterà sarà la cosa migliore e più giusta”.