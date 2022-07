Baldini: “City Group? Palermo merita questa importanza. Pubblico ai playoff…”

"City Group? Dopo questo passaggio siamo tutti una famiglia, deve esserci sinergia, dobbiamo risolvere i problemi tutti insieme. Che impressione ho avuto? Ottima, sono persone che gestiscono altri club e capiscono le dinamiche all'interno di una squadra di calcio. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità per risolvere le situazioni senza invasioni di campo. Sono felice perché se una società importante come il Manchester City investe su Palermo significa dare continuità e scongiurare il pericolo di ogni fallimento. Credo che le gare dei playoff con 40mila persone allo stadio meritano di aver alle spalle qualcosa di importante che possa creare in futuro una squadra competitiva per mantenere entusiasmo e calore in questa città, per dare soddisfazione al popolo rosanero. Se ho fatto richieste? No, non è il momento. Brunori? Devi parlare con il direttore, non con me, ho già detto nessuna invasione di campo (ride ndr)".