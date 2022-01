Baldini: “Brunori-Soleri possono coesistere nel Palermo. Massolo o Pelagotti? Io…”

Alla vigilia del match, Palermo-Monterosi, valevole per la 24ª giornata del girone C di Serie C, il tecnico rosanero, Silvio Baldini, ha presentato in sede di conferenza stampa il match in programma domenica 30 gennaio 2022 alle 17.30, al "Barbera"

Siamo alla vigilia di Palermo-Monterosi Tuscia, match valevole per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C, in programma allo Stadio "Renzo Barbera", domenica 30 gennaio 2022 alle ore 17.30. Il tecnico rosanero Silvio Baldini ha tenuto la conferenza stampa in preparazione del match contro i laziali, con la propria compagine reduce dal pareggio a reti bianche della scorsa domenica al “Ceravolo” contro il Catanzaro. Una partita intensa, non ricca di occasioni da gol ma pienamente godibile sul piano fisico, tipico stampo calcistico del tecnico nativo di Massa. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Baldini in vista della gara contro la compagine gestita da Minichini, attualmente quattordicesima in classifica nel girone C di Lega Pro.

"Io stasera che ho l'ultimo allenamento sceglierò la formazione per domani. Da domani alla fine di febbraio avremo circa otto partite. Tutti avranno la possibilità di dimostrare che saranno utili. Io sceglierò volta per volta quelli che staranno meglio. E' normale che ci sono giocatori che caratterialmente riescono a dare qualcosa di più. E anche in base a questo farò le mie scelte. Brunori e Soleri? Due grandi giocatori, penso che in futuro questi due giocatori potranno coesistere anche tra loro. Luperini? Un giocatore che a Catanzaro ha dimostrato di essere utile. Anche altri possono giocare in quel ruolo e la fortuna di una squadra è proprio questa. Se gli allenamenti sono di qualità migliorano anche i ragazzi. Pelagotti? Questa sera farò una riunione con il preparatore dei portieri e valuteremo se sarà il caso di confermare Massolo o di rimettere Alberto".