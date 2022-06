Baldini: “Matrimonio Brunori? Qualcuno dirà che siamo stati dilettanti”

"Dobbiamo fare le cose che è giusto fare. Perché complicare la vita a un ragazzo che deve sposarsi? Noi avremmo dimostrato forza o professionalità a farlo stare qua? Salvi la faccia e ti comporti come un grande club? Questo vuol dire vedere questo mondo con occhi ipocriti. Brunori può anche giocare male, non mi importa. A me importa che lui sia felice di ciò che ha fatto. A me interessa che Brunori sia sereno, non possiamo rinunciare alla sua serenità solo per dimostrare agli altri la nostra professionalità. Qualcuno dirà che siamo stati dilettanti, e io mi accontento di essere dilettante pur di non rendere una persona triste o frustrata. Bisogna cercare la prestazione, pressare tutti insieme e soffrire tutti insieme. Tutte queste cose non puoi trovarle se non sei fiducioso. Noi siamo orgogliosi di aver fatto questo, ma so già quale sarà la risposta in base a ciò che accadrà domani sera. Le persone credono di essere furbe, credono che avere il conto in banca grande vuol dire essere il più bravo o il più bello. Queste persone sono infelici e il messaggio che passa è che Brunori non avrebbe dovuto sposarsi. Non potevi togliere a uno la possibilità di crearsi una famiglia. Questo è il messaggio da passare, a noi vogliono metterci sulla corda per farci passare come incompetenti. Noi facciamo colazioni, pranzi insieme. Tutti i giorni parliamo di ciò che accade in campo, analizziamo i nostri errori. E allora, siamo incompetenti? Noi cerchiamo di dare risposte alla nostra coscienza"