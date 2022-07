Baldini: “Brunori ci teneva a tornare. Se non punto alla Serie A allora perdo tempo”

"Brunori è un bravo ragazzo e ci teneva a giocare nel Palermo, ha fatto di tutto per tornare qua. Broh? Ha fatto novanta punti col Sudtirol, vuol dire che si è meritato la Serie B ed è da prendere in considerazione. Dopo Pigliacelli cosa manca a questa squadra? Eh, manca la luna (ride ndr)! Noi dobbiamo lavorare ed andare avanti avendo rispetto dei giocatori a disposizione. Quando si capisce che siamo migliorabili lavoreremo in tal senso. La Serie A è il nostro obiettivo? Certamente. La vita è breve, bisogna inseguire i propri obiettivi e quando ci si impunta su una cosa bisogna farla bene altrimenti perde del tempo. La città di Marineo? Una grande gratificazione, qui ci sono tante persone che mi stimano e viceversa. Mi sento un uomo integrato nella comunità siciliana. Filosofia Baldini? Non sono un filosofo, nel mio lavoro metto passione e rispetto delle radici del popolo di appartenenza”