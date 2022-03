Baldini: “Maglia rosa va meritata. Tiro fuori i cogl**ni! Chi ha mani in tasca…”

Al termine del match contro il Potenza, il tecnico del Palermo, Silvio Baldini, ha analizzato il 2-2 dell’”Alfredo Viviani”, nel corso della conferenza stampa post-partita

"Noi siamo una famiglia e le cose vanno dette in faccia, ma poi loro fanno uscire le comunicazioni fuori dallo spogliatoio. Voi sapete la formazione prima che io la do a loro. Questi devono mettersi in testa che c'è da pedalare, chi si serve una riserva si metta da parte. Prendiamo un ragazzo della Primavera e lo mettiamo al suo posto. Il Palermo ha sempre la possibilità di fare due-tre gol. Come mai prendiamo sempre gol al primo tiro in porta subito? Sarà la casualità? Bisogna giocare a carte scoperte, non mi nascondo. Io sono uno che li difende, la colpa non è di nessuno. Qui bisogna essere uomini perché quando rappresenti una città devi avere la cultura di capire cosa significhi indossare la maglia rosanero e perché la maglia soprattutto è rosa e nera. Io voglio andare in Serie B con il Palermo. Questi imbecilli (nel senso buono) se non hanno le palle da tirare fuori vuol dire che sono superficiali (in particolare dopo che io martedì mi sono spogliato a nudo davanti a loro con la foto di mia figlia) e allora gli faccio vedere il Baldini che tira fuori i coglioni. Se tu vuoi lo scontro io ce l'ho, voglio andare in Serie B! Voglio che i giocatori giochino come abbiamo fatto negli ultimi venti minuti. Dobbiamo rimuovere i musi lunghi, porto un drone al campo e in settimana riprendo gli allenamenti. Al direttore ho detto guarda quel giocatore (non faccio nomi) che entra prima della partita in campo con le mani in tasca. Potrei mai fare affidamento su di lui per ribaltarla?? Io ho messo tutti in campo, ho dato possibilità a tutti in queste settimane. Siccome i ragazzi hanno capito ciò che io voglio, si devono assumere le loro responsabilità. Soprattutto chi non gioca! Accardi è quel ragazzo che si sente sempre titolare, ci vogliono persone che abbiano la capacità di capire cosa significhi indossare la maglia del Palermo".