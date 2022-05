Baldini: “Bisogna essere concentrati. Accardi e Floriano verranno con noi, Soleri…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro la FeralpiSalò

Superato per 0-3 il match di andata valido per le semifinali Playoff di Serie C , il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la FeralpiSalò nel secondo confronto in programma domani sera al "Renzo Barbera". Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini, intervenuto in conferenza stampa.

"Il destino è dalla nostra parte, giocare il ritorno al Barbera è un grande vantaggio. In Serie B la scelta della finale viene fatta in base a chi ha fatto più punti, in Lega Pro è stato fatto il sorteggio. La storia dice che è un vantaggio ma non sempre. Siamo alla fine, oramai bisogna stare concentrati fino a domani sera. Abbiamo lavorato pensando come se noi dovessimo ribaltare il risultato. Noi possiamo avere la stessa possibilità che hanno loro di giocare liberi mentalmente. Dobbiamo fare le stesse cose dell'andata: non pensare che il risultato sia scontato, che gli avversari ti possano dare dei vantaggi o che al primo errore se le cose si mettono male devi romperti la testa. Dobbiamo pensare alle 35 mila persone che ci spingeranno e che noi vorremo gratificare. Accardi e Floriano? Cerchiamo di gestirli, verranno entrambi in panchina. Vista la partita di andata verranno in panchina ma siamo fiduciosi di recuperarli senza averne bisogno domani sera. Sto valutando se mettere Soleri al suo posto o meno. Devo cercare di scegliere in modo ponderato, senza esser preso dall'emotività. Devo analizzare ogni situazione in base alle caratteristiche dell'avversario".