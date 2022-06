Baldini: “Barbera sold-out? Ci siamo abituati. Il Palermo andrà in Serie B”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Padova . Domenica 12 giugno, alle ore 21:15, De Rose e compagni sfideranno il Padova di mister Oddo nella finale di ritorno dei playoff di Serie C dopo la vittoria conquistata in occasione del match d'andata all'Euganeo grazie alla rete messa a segno da Roberto Floriano .

Intervistato ai microfoni di SkySport, il tecnico del Palermo Silvio Baldini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Quando abbiamo iniziato i playoff è esplosa questa gioia, questo tifo, questa passione. Quindi ci siamo abituati. Aspettiamo domenica per cercare di realizzare il nostro sogno. Sono sicuro che ci riusciremo, perché sono convinto che i ragazzi correranno su ogni pallone fino alla morte. Non ci saranno scuse per poter arrendersi. Poi nella vita bisogna accettare cosa accade, ma domenica accadrà solo una cosa: il Palermo andrà in Serie B", ha concluso.