Baldini: “Avellino e Catanzaro? Penso solo a Bari-Palermo. Ma se dovessi sentire…”

Al "San Nicola" di Bari alle 17.30 il Palermo affronterà domenica la capolista sperando di concludere al meglio la propria Serie C

Il Palermo va verso l'atto finale della regular season del girone C di Serie C . I rosanero possono terminare il proprio campionato al secondo, al terzo e nel peggiore dei casi al quarto posto, in base ai risultati che arriveranno sia dal "San Nicola" di Bari , sia dagli altri. Sarebbe fondamentale per i siciliani battere i "galletti" già matematicamente promossi e allo stesso tempo sperare che Avellino e Catanzaro (entrambe a 64 punti) non facciano più punti dei rosa (che ne hanno 63). Un miglior piazzamento significherebbe entrare in scena nei play-off il più riposati possibile ma che comunque non garantirebbe il successo del passaggio del turno. Questa la conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini alla vigilia del match contro il Bari:

"Non starò a sentire cosa accadrà negli altri campi, qualora dovessero emergere risultati eclatanti prenderemo le nostre precauzioni. Andiamo avanti per la nostra strada! Mi piace fare questo mestiere, ho trovato a Palermo la situazione ideale. Qualunque cosa accadrà non avrò rimpianti perché so di aver dato tutto me stesso. Il Palermo può prendere le sue decisioni, io sarò sempre affezionato e non avrò rancore qualora dovessero fare delle scelte differenti. Non è più una cosa prioritaria per me il calcio, conta la famiglia e la salute. Con gli anni tante persone non ci sono più e capisci che una partita di calcio deve avere il giusto valore per quello che ha. Oggi se avessi quaranta anni sarebbe diverso. Io come allenatore penso sempre alla mia squadra, e penso di giocare per ottenere il massimo. Non mi interessa ciò che può accadere agli altri, l'unica cosa che posso pensare è che se a 20 dalla fine i risultati sono lampanti salvaguarderò i giocatori diffidati. Partite di Avellino e Catanzaro? Non mi interessa pensare alle altre, mi interessano solamente il Palermo e il Bari. Per me il calcio è il Palermo, quello che fanno le altre non dipende da noi".