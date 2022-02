Baldini: “Atteggiamento fondamentale, la mia su Bentivegna. I tifosi e l’affluenza…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini

Domani alle ore 17:30, allo Stadio"Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C tra Palermo e Juve Stabia . I rosanero, dunque, torneranno a giocare fra le mura amiche dopo il deludente pareggio ottenuto al "Nuovo Romagnoli" contro il Campobasso . Una sfida, alla vigilia della quale, il tecnico Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa per fare il punto in casa Palermo.

"In base all'avversario una squadra deve essere in grado di modificare il proprio atteggiamento. Questo può essere fatto col 4-2-3-1 o con altri moduli, non è importante il sistema di gioco. Bentivegna? Un ragazzo che ha ottenuto meno di quanto meritasse. Un giocatore fantastico, che a Carrara ha fatto la differenza per tante partite. Se avessi potuto portarlo a Palermo avrebbe fatto il suo. Speriamo domani non faccia bene, altrimenti potrebbe darci dei dispiaceri. Gli auguro tutte le fortune del mondo a partire dalla prossima partita e non da domani. Biglietti? Tutto dipende da ciò che noi dimostriamo. Il tifoso ha sempre ragione, perchè è innamorato della propria squadra e per farlo venire allo stadio bisogna coinvolgerlo. Starà a noi far tornare la gente allo stadio, non solo con le vittorie ma anche con quello che dimostriamo in campo".