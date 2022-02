Baldini: “Arbitri scarsi in Lega Pro, gol annullato è errore tecnico. Pelagotti…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara di Serie C tra i rosanero e il Campobasso

Secondo pareggio consecutivo per il Palermo di Silvio Baldini , dopo il 2-2 del turno precedente al "Renzo Barbera" contro l' ACR Messina . Stesso risultato per i rosanero in quel di Campobasso , nella gara valida per la 25a giornata del girone C di Serie C . Al vantaggio firmato da Brunori al diciottesimo del primo tempo, risponde la rete di Emmausso solamente sessanta secondi più tardi. Nella ripresa vantaggio rossoblu con Pace , tiro dal limite dell'area che trova un Pelagotti non impeccabile. Palermo salvato dalla seconda rete giornaliera del numero 9, che al minuto 86 pareggia i conti.

"Silipo? Sono molto contento della sua prestazione, non si è tirato indietro in una gara accesa e dura. Il mio obiettivo è vincere, non vengo a giocare come un anziano con le bocce. L'amore che ho verso questa città mi spinge a fare qualcosa di orgoglioso. Pagherei qualcosa pur di vincere con il Palermo, la mia missione qui non è da allenatore ma da persona che ha avuto una chance. Arbitri? Purtroppo in Lega Pro sono veramente scarsi. Non è gente che sa considerare in una frazione di secondo quello che è successo, il guardalinee aveva dato gol, è lui che deve scegliere. E' un errore tecnico e significa non conoscere il regolamento, va sospeso. Pelagotti? Io difenderò sempre i miei calciatori, lui è un giocatore forte e bravo. Abbiamo anche Massolo che ha dimostrato già a Latina, le possibilità per giocare ci sono con tutti".