Baldini: “Andria? Non l’abbiamo sottovalutata. C’è un aspetto su cui lavoriamo…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, alla vigilia della sfida contro il Potenza

Appuntamento domani pomeriggio all' 'Alfredo Viviani' dove, il Palermo di Baldini, affronterà il Potenza nel 33° turno del Girone C di Serie C. La formazione di Pasquale Arleo è reduce da quattro risultati utili consecutivi ed è decisa ad allungare la propria striscia positiva per provare a centrare quanto prima l'obiettivo salvezza. I rosanero, dal canto loro, scenderanno in campo per riscattare l'amaro 1-1 maturato in casa contro l'Andria. Un match presentato dal tecnico della compagine siciliana Silvio Baldini, intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia.