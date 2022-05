Baldini: “Anche sullo 0-2 ero sicuro di passare il turno. Avrei voluto vedere il VAR”

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini dopo Palermo-Virtus Entella, con i rosanero qualificati alle final four

Una partita dalle emozioni altalenanti, con il Palermo che ha sofferto ma che è riuscito a recuperare il doppio svantaggio della Virtus Entella grazie alle splendide reti di Soleri e Fella . I rosanero sono dunque riusciti a qualificarsi alle final four dei playoff di Serie C e mercoledì prossimo affronteranno la Feralpisalò che ha eliminato la Reggiana. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini :

"Una partita bellissima. Siamo capaci di risorgere sempre. Ho sostituito i giocatori che avevano dato tutto. Anche sotto di due gol ho sempre pensato che avremmo passato noi il turno. Mantenevo questa serenità, mi sembrava una punizione troppo severa e non meritavamo di uscire. Nel gol che hanno fatto loro c'è stato uno sbandamento e ci hanno fatto il 2-0. Dalla panchina mi sembrava una punizione troppo pesante, perché oggi non abbiamo giocato come contro la Triestina. C'è stato un rigore dubbio, un gol dubbio non convalidato, un palo. Il VAR è uno strumento giusto che deve premiare chi è meritevole. Sarà una partita difficile, ma se hai il VAR hai la certezza che se è gol è gol. Mi sarebbe piaciuto vedere meglio le cose che sono successe. La realtà è questa: senza il pubblico saremmo usciti. Se la gente viene e invece di fischiare ti incita, perché sa che possiamo farcela poi finisce come è andata a finire".