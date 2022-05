Baldini: “Ammoniti? Chi scenderà in campo farà bene. Pelagotti e Massolo…”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Silvio Baldini, a margine del successo contro la Triestina

1-2: è questo il risultato della sfida tra Triestina e Palermo , andata in scena questo pomeriggio al "Nereo Rocco", e valida per il primo turno Nazionale dei Playoff di Serie C. Una gara decisa dalle reti di Floriano e dal gol di Rapisarda, commentata in conferenza stampa dal tecnico della compagine rosanero, Silvio Baldini.

"Ammoniti? A chi toccherà giocare farà bene, sono convinto che qualora dovessimo perdere qualcuno per squalifica chi entrerà non farà male. Gol? Situazioni che capitano, i giocatori sono stati bravi a leggerle e a fare gol. Lo sviluppo del gioco è fatto dai calciatori, anche se tu hai un'idea di base. Bravi a loro, specialmente Floriano che era al posto giusto nel momento giusto. Massolo? Non voglio entrare in una possibile polemica. Pelagotti si è allenato, sta bene ed è in condizione. Samuele l'ho rivisto con una certa concentrazione, ma io premio sempre quello che vedo in allenamento. Quando ci sono state delle critiche per Pelagotti l'ho difeso facendolo giocare. Il campo mi ha detto che doveva giocare Massolo, se Alberto non avesse avuto l'intervento forse avrebbe giocato lui. Non è detto che non ci siano dei ribaltoni in questo senso, ma io le decisioni le prendo in base al lavoro settimanale".