Baldini: “Al ‘Barbera’ come oggi, non bisogna cullarsi. Triestina ed Entella…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo al termine della sfida vinta dai rosanero contro la FeralpiSalò

"La prestazione mi ha soddisfatto molto. Siamo stati molto umili e ci siamo caricati come se fosse la finale. Siamo felicissimi di aver vinto 3-0 ma al Barbera dovremo rifare la stessa partita. Non dobbiamo pensare che ora sia semplice. A questi ragazzi dico grazie per la personalità e voglia. Dovevano fare le cose giuste e le hanno fatte quindi bravi e ancora bravi. I ragazzi sono cresciuti molto sul piano del lavoro e dell'autostima. Si impegnano e si applicano per migliorarsi e vincere questi playoff. Domenica ci aspetta una partita importante e noi ci concentreremo su questa. Complimenti alla Triestina e all'Entella che ci hanno messi in difficoltà. Non bisogna cullarci al ritorno. Come sta Floriano? Bisogna chiedere al dottore. I ragazzi hanno ridato verve ed energia. Questa è una gratificazione. Loro mi fanno sentire una persona più felice. La mia espressione nei loro confronti è la migliore di me stesso proprio per il bene che voglio a loro".