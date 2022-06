Baldini: “Ai tifosi voglio un gran bene. Buttaro? E’ giovane, Luperini e Floriano…”

Nessuna sconfitta al Barbera ed imbattuto da mesi, il Palermo di Silvio Baldini torna in Serie B , trionfando nei playoff di Serie C da assoluto protagonista. La sconfitta del Padova è l'ultimo scalino passato dal club rosanero che adesso si gode il ritorno in cadetteria. Il tecnico ex Carrarese si è espresso così ai microfoni della conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

"Ai tifosi voglio un gran bene. Il mio messaggio è arrivato e loro ci hanno portato l'entusiasmo necessario per vincere i playoff. Io sono uno di loro, sono orgoglioso quando mi dicono che sono parte di loro. Buttaro è giovane e stava facendo bene anche prima, Floriano e Luperini dovevano andare via a gennaio e poi sono diventati capisaldi. Luperini ha un gran dinamismo e solo Kante recupera più palloni di lui, nonostante non abbia i piedi di una mezzapunta. Lui ha fatto 7 gol e 9 assist per cui ottimo lavoro. Floriano ha una classe quando tocca la palla, ricordo il gol di Bari. Ieri sera ha fatto accelerazioni stupende, peccato solo non riesca a fare 90 minuti. Ha giocato in squadre importanti come Bari e Palermo e la fatica viene fuori alla soglia dei 36 anni. In trasferta soprattutto ha fatto partite da applausi"