Baldini: “A Potenza rischiai la salute, a me interessa il gol. Sulla Serie A…”

"Negli spogliatoi ho rischiato di rimetterci la salute a Potenza. I ragazzi capirono che non mi interessava di niente e di nessuno, che chi avrebbe giocato per anche solo un minuto avrebbe dovuto dare tutto il proprio contributo. Da un cambio che era Soleri siamo arrivati a cinque cambi. La Serie A? Io non la cerco, cerco me stesso. Non mi interessa la fama, avere il palcoscenico. Voglio essere solo un veicolo di questa cosa che ho sentito. Voglio far capire che la speranza non ti abbandona mai se hai qualcosa a cui credere ciecamente. Io so che potrei allenare in Serie A, conosco la materia. Stamattina ho ricevuto i complimenti di alcuni allenatori di Serie A che mi hanno guardato. Erano curiosi di vedere di cosa fosse capace il Palermo. A me interessa il gol, non l'estetica. Mi ha fatto piacere perché hanno capito che il Palermo ha fatto qualcosa di speciale per arrivare fin qua"