Baldini: “A Monopoli servirà pazienza. Brunori-Soleri? Se non arriviamo secondi…”

Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, in vista della gara tra i rosanero e il Monopoli, in programma il 9 aprile alle 14:30

Terzultimo match della stagione per il Palermo che, archiviata la larga vittoria contro il Picerno, affronta il Monopoli in trasferta per la 36a giornata del girone C di Serie C. Due vittorie consecutive per i rosanero, i pugliesi hanno invece perso la gara precedente contro il Taranto. Classifica in bilico per entrambe le compagini, un solo punto divide Palermo e Monopoli, il secondo posto è alla portata ma ci sono da fare i conti anche con Avellino e Catanzaro. Alla vigilia del match del "Veneziani", il tecnico rosanero Silvio Baldini è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le su dichiarazioni: